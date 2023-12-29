В России разрешили выпускать аналог препарата "Оземпик"

В России разрешили выпускать аналог датского препарата для диабетиков "Оземпик", который некоторые люди также используют для быстрого похудения: правительство России выдало фармацевтической компании "Герофарм" принудительную лицензию на препарат от диабета "Семавик".
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