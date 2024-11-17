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Дешево и сердито: в России резко вырос спрос на свежие «Лады» с пробегом

Дешево и сердито: в России резко вырос спрос на свежие «Лады» с пробегом

По данным портала «Авито Авто», на российском рынке за сентябрь-октябрь 2024 года спрос на б/у автомобили в возрасте до 3 лет вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а самой востребованной маркой в данном сегменте стала отечественная Lada: в сентябре-октябре спрос на «Лады» вырос более чем на 28%, достигнув доли в 23,2% […]По данным портала «Авито Авто», на российском рынке за сентябрь-октябрь 2024 года спрос на б/у автомобили в возрасте до 3 лет вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а самой востребованной маркой в данном сегменте стала отечественная Lada: в сентябре-октябре спрос на «Лады» вырос более чем на 28%, достигнув доли в 23,2% от всего объема спроса за указанный период.

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