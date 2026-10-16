Главе Белого дома Дональду Трампу хотелось бы видеть российского президента Владимира Путина на предстоящем саммите G20 во Флориде.
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