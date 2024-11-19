Белые против красных на Гражданской войне: кто был лучше вооружён

Почти вся материальная часть бывшей царской армии досталась большевикам. Помимо фронтового оружия в руках советского правительства оказались многочисленные тыловые арсеналы и большинство заводов по выпуску вооружения и взрывчатых веществ.
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