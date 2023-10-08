Полковник Уилкерсон: Россия освободит существенные территории Украины

Россия в ходе специальной операции освободит существенные территории Украины. Такое заявление сделал экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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