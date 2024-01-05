Резник: певицу Вайкуле мы с Паулсом раскрутили назло Пугачевой

Поэт-песенник Илья Резник отреагировал на конфликт, который произошел недавно между певицей Лаймой Вайкуле и композитором Раймондом Паулсом, заявив, что за певицу они с Паулсом взялись назло Алле Пугачевой, пишет Starhit.