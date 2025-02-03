Опрос Noi.md: Как прекращение финансирования НПО со стороны США отразится на структурах Молдовы?

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: {{795095}}Как прекращение финансирования НПО со стороны США отразится на структурах Молдовы? Очистит страну от зарубежного влияния Уже начало положительно сказываться Оставит без работы сотни людей Позволит развивать национально ориентированные организации Эти структуры будут финанс .