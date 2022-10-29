Новости, события, факты

145 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Федотова и Иванов, ну что вам обоим понятно? Диванные понималы. Читали бы сводки и соображали. Или соображалки не хва...Русские работают ...
  • Анатолий
    Бандеровские сцуки, ведь видно за версту вас. Пишите, что угодно, но мы то понимаем, что вам хана, кострюлеголовые тя...Русские работают ...
  • alik3456 Джексон
    Всё пропью! Но Фонд не опозорю...Зеленский: Нам не...

Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Турецкий эксперт усомнился в способности страны создать полноценный газовый хаб

Тяжелая экономическая ситуация и недовольство граждан проводимой руководством Турции внутренней политикой заставляют президента Реджепа Эрдогана едва ли не каждый день идти ва-банк и демонстрировать невероятную активность на международном фронте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх