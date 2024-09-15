КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 2,6K прочтений Вчера Вашингтон медленно, но верно, нагнетая истерию, готовит Европу к вооружённому столкновению с русскими: одно учение НАТО за другим, наводящие страх и ужас пиар-кампании сменяют друг друга с завидной быстротой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии