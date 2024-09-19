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Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским в США на следующей неделе

Трамп заявил о возможной встрече с Зеленским в США на следующей неделе

Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Le Brecht II Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что, возможно, проведет рабочую встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

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