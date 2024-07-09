Снизить зарплаты, отменить индексацию: Белоусов и Бастрыкин вместе взялись за сверхдоходы депутатов и чиновников

Людмила Лиханова

Поживём - увидим. Но то, что госдурцы получают ЗРЯ ПЛАТЫ - это факт. Если так радеют о России то пусть получают не более средней зарплаты по стране. А не устраивает - гоу аут. Дармоеды нам не нужны. На них столько тратится только в месяц, что хватило бы для лечения больных детей без сборов и без того не богатых, но добрых россиян. А если бы КАЖДЫЙ госдурец взял бы на себя оплату хотя бы одного-трех деток то пользы от их сидения на опе было бы намного больше.