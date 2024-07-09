Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Снизить зарплаты, отменить индексацию: Белоусов и Бастрыкин вместе взялись за сверхдоходы депутатов и чиновников

Снизить зарплаты, отменить индексацию: Белоусов и Бастрыкин вместе взялись за сверхдоходы депутатов и чиновников

НОВЫЙ ВИТОК 🌱 Резкая критика действий (а точнее бездействия) Госдумы из уст Александра Бастрыкина разозлила депутатов.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Поживём - увидим. Но то, что госдурцы получают ЗРЯ ПЛАТЫ - это факт. Если так радеют о России то пусть получают не более средней зарплаты по стране. А не устраивает - гоу аут. Дармоеды нам не нужны. На них столько тратится только в месяц, что хватило бы для лечения больных детей без сборов и без того не богатых, но добрых россиян. А если бы КАЖДЫЙ госдурец взял бы на себя оплату хотя бы одного-трех деток то пользы от их сидения на опе было бы намного больше.
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11 час.
Владимир Алтайцев
А ты не паразит? Какая от тебя России польза? А ты, в самом деле, способен думать головой, а не имитировать мозговую  деятельность, сволочь нацистская?
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7 час.
Владимир Алтайцев
Ерунда, никто ни министрам, ни  ГД  не убавит  зарплату  даже  на  10 рублей. Потому  что  там сидят такие  гниды, как некий минетчик  богачёй  валентин поляков.
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7 час.

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