Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 574 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Пора всех мостурбеков обратно в их аулы отправлять. Слишком много их, да и засиделись в России матушке.Наши чиновники пе...
  • Мурзик
    Беглов с азерботстана, он не хочет домой?В России должно о...
  • Serg
    Вступайте в охот. общества и запасайтесь огнестрелом. Спокойнее спать будете. Сначала гладкостволом, а потом и нарезн...Диаспора договори...

«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

БлокнотРУ На сайте Духовного управления мусульман муфтии обсудили два сражения, которые имеют огромное значение в истории Руси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ММ
При чем тут каноны? Типа воевали с неверными? А неверные присвоили себе православные хоругви?? Вы вообще с логикой дружите?
Ответить
6 час.
М
ММ
Он не атеист, он агент непонятно кого. Мигрантов любит..
Ответить
6 час.
Александр Пятнистый
Ну вот беда в том, что он- муфтий, священнослужитель. Но наговорил уже не по одной статье, вот вопрос, предположим, завтра его возьмут под стражу, какова будет реакция татар, башкир и других мусульман, которым он не безразличен? Если его мало кто (из мусульман) принимает в серьез под стражу и в колымский край, замаливать грехи, кося изюм ломом))))
Ответить
6 час.
наверх