«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

Александр Пятнистый

Ну вот беда в том, что он- муфтий, священнослужитель. Но наговорил уже не по одной статье, вот вопрос, предположим, завтра его возьмут под стражу, какова будет реакция татар, башкир и других мусульман, которым он не безразличен? Если его мало кто (из мусульман) принимает в серьез под стражу и в колымский край, замаливать грехи, кося изюм ломом))))