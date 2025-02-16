«Маловажная дата»: россияне возмущены попыткой ДУМ запретить праздновать победу в Куликовской битве

БлокнотРУ На сайте Духовного управления мусульман муфтии обсудили два сражения, которые имеют огромное значение в истории Руси.
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Комментарии
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ММ
При чем тут каноны? Типа воевали с неверными? А неверные присвоили себе православные хоругви?? Вы вообще с логикой дружите?
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6 час.
М
ММ
Он не атеист, он агент непонятно кого. Мигрантов любит..
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6 час.
Александр Пятнистый
Ну вот беда в том, что он- муфтий, священнослужитель. Но наговорил уже не по одной статье, вот вопрос, предположим, завтра его возьмут под стражу, какова будет реакция татар, башкир и других мусульман, которым он не безразличен? Если его мало кто (из мусульман) принимает в серьез под стражу и в колымский край, замаливать грехи, кося изюм ломом))))
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6 час.
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