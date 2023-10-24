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Израиль решил судьбу заложников: ЦАХАЛ намерено затопить тоннели ХАМАС – Херш

Израиль решил судьбу заложников: ЦАХАЛ намерено затопить тоннели ХАМАС – Херш

Американский журналист Херш считает, что израильская армия не собирается освобождать заложников.По данным американского журналиста Сеймура Херша, известного, в том числе, по объективному расследованию подрывов "Северных потоков", армия Израиля не рассчитывает освободить захваченных ХАМАС заложников.

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