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Военные новости ★ спецоперация

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Нарушение границ России: над оккупированной частью новых регионов РФ пролетел

Нарушение границ России: над оккупированной частью новых регионов РФ пролетел самолёт британских ВВС Над оккупированной частью новых регионов РФ пролетел учебно-пилотажный самолет британских ВВС Grob Prefect T1.

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Комментарии
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Александр Т
Низяяя! У нас там детишки золотишко и домишко с барахлишком. Собьёшь как потом в глазки партнёрам смотреть? Да и вторым гражданством только подтереться придётся.
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17 час.
E
Ed
Кто то свои возможности по договорнякам демонстрирует, потому и не сбили. Своего рода самореклама, с бабками после Белоусова затруднения.
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17 час.
МБ
Михаил Беленков
Просмотрели или побоялись сбить? В любом случае плохо.
Ответить
10 час.

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