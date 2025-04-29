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Царьград

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Либеральная партия Карни лидирует на выборах в Канаде, опередив консерваторов

Либеральная партия Карни лидирует на выборах в Канаде, опередив консерваторов

На досрочных выборах в Канаде партия премьер-министра Марка Карни лидирует по первым данным. Либералы выигрывают в 11 округах Атлантической Канады, в то время как оппозиционные консерваторы занимают лидерство в четырех округах.

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