Либеральная партия Карни лидирует на выборах в Канаде, опередив консерваторов

На досрочных выборах в Канаде партия премьер-министра Марка Карни лидирует по первым данным. Либералы выигрывают в 11 округах Атлантической Канады, в то время как оппозиционные консерваторы занимают лидерство в четырех округах.
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