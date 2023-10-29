Экономист Артем Пылин назвал причины, почему в стране тормозит рост зарплат Павел Еськов Фото: Александр Манзюк/ТАСС Материал комментируют: Артем Пылин После того, как российский Центробанк сообщил о кадровом голоде в России, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков высказал мнение, что эту проблему в нашей стране необходимо решать с помощью повышения зарплат, путем доступного кредитования предприятий, производительности труда и снижения налоговой нагрузки.
Дождется ли Россия «зарплатной революции»?
Комментарии
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Сергей Алексеев
Какие цены на бензин будут на заправках, если государство построит свои и будет держать цены по себестоимости и со своего государственного НПЗ на который нефть будет завозить по себестоимости...???
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2 д.
Владимир Соколов
свои граждане и сами не плохо о себе заботятся сидя на бюджетных потоках, взятках и откатах))
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2 д.
Владимир Соколов
еще больше будут))
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2 д.
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