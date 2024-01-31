Стиль нулевых и «громкая роскошь»: какие модные тренды нас ждут в 2024 году

Как разобраться в современных трендах и не стать фешн-катастрофой, вернется ли мода нулевых со скини-джинсами и низкой посадкой, на стиль каких российских и зарубежных звезд можно смело ориентироваться в выборе образов, — об этом RTVI рассказала Евгения Белоусова, главный редактор телеграм-канала «Луис Иванович Вьютон».
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