Стиль нулевых и «громкая роскошь»: какие модные тренды нас ждут в 2024 году

Как разобраться в современных трендах и не стать фешн-катастрофой, вернется ли мода нулевых со скини-джинсами и низкой посадкой, на стиль каких российских и зарубежных звезд можно смело ориентироваться в выборе образов, — об этом RTVI рассказала Евгения Белоусова, главный редактор телеграм-канала «Луис Иванович Вьютон».