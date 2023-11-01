Как сложилась судьба актеров сказки «Три орешка для Золушки»

1 ноября картине исполнилось 50 лет фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»Фильм совместного производства производства Чехословакии и ГДР вышел на экраны 1 ноября 1973 года и очень сильно полюбился жителям не только центральной Европы, но и СССР.