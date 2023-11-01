Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халида Мендыбаева
    Уважаю О. Аросеву. До последних дней выходила на сцену, но своим добром распорядилась завещанием  задолго до смерти. ...Чем закончился ра...
  • Gaikaa Gaikaa
    молодец дочка,дала отпор  наглой*племяннице*.А мать должна защищать собственную дочь,и заранее предвидеть провокацию....«Я зла на сестру,...
  • Сергей Храмов
    Австралия и Алабама это Сибирь , где живут люди.?Как узнать, сколь...

Как сложилась судьба актеров сказки «Три орешка для Золушки»

Как сложилась судьба актеров сказки «Три орешка для Золушки»

1 ноября картине исполнилось 50 лет фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»Фильм совместного производства производства Чехословакии и ГДР вышел на экраны 1 ноября 1973 года и очень сильно полюбился жителям не только центральной Европы, но и СССР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх