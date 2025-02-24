Огненный ад для ВСУ: новости СВО от 24 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1096-й день спецоперации России на Украине

Фото © РИА Новости / Евгений Биятов На 1096-й день специальной военной операции, 24 февраля 2025 года, российские войска добились значительных успехов на ключевых направлениях, включая освобождение Новоандреевки на Покровском фронте, Белогоровки на Северском направлении и Улаклы на Угледарском участке, а также нанесли массированные удары по позициям ВСУ.