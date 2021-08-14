Татьяна Лютаева, Эммануил Виторган и другие звезды в мелодраме «В плену у прошлого»

16 августа в 21:20 на телеканале «Россия» — премьера многосерийной мелодрамы «В плену у прошлого», главные роли в которой исполняют Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина, Петар Зекавица, Эммануил Виторган, Татьяна Лютаева и Кирилл Кузнецов.