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Татьяна Лютаева, Эммануил Виторган и другие звезды в мелодраме «В плену у прошлого»

Татьяна Лютаева, Эммануил Виторган и другие звезды в мелодраме «В плену у прошлого»

16 августа в 21:20 на телеканале «Россия» — премьера многосерийной мелодрамы «В плену у прошлого», главные роли в которой исполняют Светлана Смирнова-Марцинкевич, Инга Оболдина, Петар Зекавица, Эммануил Виторган, Татьяна Лютаева и Кирилл Кузнецов.

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