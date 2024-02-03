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Под натиском ВС РФ на севере Авдеевки ВСУ потеряли около 3,4 кв. км за сутки

Под натиском ВС РФ на севере Авдеевки ВСУ потеряли около 3,4 кв. км за сутки

Уточнены территориальные потери противника на севере Авдеевки за минувшие сутки. Украинская сторона пишет о том, что продвижение ВС РФ в районе Голубых озёр (песчаного карьера) осуществлено на глубину 1,3 км по фронту шириной около 2,6 км.

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