В Орловской области в честь селекционера Шатилова вырастили сибирскую лиственницу из семени 200-летнего дерева

Орловские лесоводы продолжают высаживать саженцы различных лесных культур. В Новодеревеньковском районе они вместе с сотрудниками музея-усадьбы Шатиловых вырастили и посадили сибирскую лиственницу в честь 200-летия владельца имения в Моховом, видного учёного Иосифа Шатилова.
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