В Орловской области в честь селекционера Шатилова вырастили сибирскую лиственницу из семени 200-летнего дерева

Орловские лесоводы продолжают высаживать саженцы различных лесных культур. В Новодеревеньковском районе они вместе с сотрудниками музея-усадьбы Шатиловых вырастили и посадили сибирскую лиственницу в честь 200-летия владельца имения в Моховом, видного учёного Иосифа Шатилова.