А народный календарь предлагает отметить день Мариамны Кикиморы. Интересно, что Мариамна – праведница, а вот как она превратилась в кикимору – история умалчивает.
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А народный календарь предлагает отметить день Мариамны Кикиморы. Интересно, что Мариамна – праведница, а вот как она превратилась в кикимору – история умалчивает.