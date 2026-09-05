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Культуромания

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Пермский театр оперы и балета получил грант «Особый взгляд» на адаптацию спектаклей для незрячих зрителей

Пермский театр оперы и балета получил грант «Особый взгляд» на адаптацию спектаклей для незрячих зрителей

Пермский театр оперы и балета в четвертый раз стал обладателем гранта благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд».

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