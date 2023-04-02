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Турция намерена 1 мая открыть «ворота» в Россию, запустить паромное сообщение Трабзон - Сочи

Турция намерена 1 мая открыть «ворота» в Россию, запустить паромное сообщение Трабзон - Сочи

Паромное сообщение между Турцией и Россией возобновится. Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби 1 апреля сообщил, что 6 апреля планируется подписание соглашения по запуску паромного сообщения на линии Сочи - Трабзон.

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