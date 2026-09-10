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Родственники отказались от старой дачи, я забрала её себе

Родственники отказались от старой дачи, я забрала её себе

Семейный чат разразился сообщениями в один из вторников в марте, когда я меньше всего этого ждала. «Кто-нибудь займётся дачей в этом году?» — написала тётя Валя, старшая сестра моей мамы.

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