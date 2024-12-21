Преступная сущность стала очевидной и бла-бла-бла

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вся проблема в России от законодательства. Тебе пригрозили? Да. Но тебя не убили? Нет? Приходи когда убьют. А что нам будет, нас это не коснется, давай бабло распилим, давай и главное ни кто не контролирует и не проверяет, а если и проверяют и контролируют, то за мзду китайская стена в защите...Все в России на сегодня коррумпировано, надо менять подход решения этого вопроса... Главное желание власти с этим бороться...