Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Преступная сущность стала очевидной и бла-бла-бла

Преступная сущность стала очевидной и бла-бла-бла

Хинштейн сообщил, что всего в ходе вчерашнего обстрела Рыльска погибло 5 человек и еще 12 получили ранения.

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Комментарии
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В
Владимир
Без обстрела Киева победы не будеь
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19 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вся проблема в России от законодательства. Тебе пригрозили? Да. Но тебя не убили? Нет? Приходи когда убьют. А что нам будет, нас это не коснется, давай бабло распилим, давай и главное ни кто не контролирует и не проверяет, а если и проверяют и контролируют, то за мзду китайская стена в защите...Все в России на сегодня коррумпировано, надо менять подход решения этого вопроса... Главное желание власти с этим бороться...
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14 час.

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