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В Крыму назвали ошибкой отказ Франции считаться с Россией

В Крыму назвали ошибкой отказ Франции считаться с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Нынешние власти Франции допускают серьезную ошибку, отказываясь считаться с интересами России, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков.

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