Vostok Oil: One Tanker, Four Trillion Rubles

Every headline number behind Vostok Oil — from the tanker fleet and shipping target to the resource base and flagship well — has failed to survive contact with what Rosneft has actually drilled, built, or shipped.
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