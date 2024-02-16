"Цезарь" стал последней каплей: СМИ сообщили об отставке командующего ЧФ Адмирала Соколова

Меня постоянно смущают телевизионные кадры, где на каком-нибудь важном совещании женщины в генеральских, а то и маршальских погонах сидят. У меня,начинавшего свою работу следователем на "земле" СРАЗУ возникает вопрос: "А хотя бы капитанами они были"? Ладно - пресс-служба - по идее,там и от лейтенанта до генерала дорасти можно,хотя лично я её "околовсяческой" считаю, полагая,что настоящий сотрудник, допустим - милиции - тот кто по роду занятий с нарушителями закона сталкиваются - к примеру - опера, следаки, участковые, и т.д. - а не "околовсяческие" - бухгалтера, врачи, преподаватели и т.п. Они и вольнонаёмными быть могут - погоны им ни к чему!

Александр Батт

Надо менять структуру подготовки офицерских кадров. — Все военные училища сделать средними с очным обучением сроком не более трех лет (один год на казарменном положении и 2 года со свободным выходом за пределы училища с окончания самоподготовки до отбоя). — Программа обучения с чисто военным уклоном (без выдачи диплома по гражданской специальности), и с присвоением звания младшего лейтенанта. Это привлечет только настроенных на службу абитуриентов. — Отдельное полномасштабное обучение в академиях отменить. Обучать там, на краткосрочных курсах, только выдвинутых на новую вышестоящую должность офицеров по профилю этой конкретной должности. Это отсечет хитроумных пройдох, которые за казенный счет, пансион и обмундирование получают образование, чтобы сразу уйти на гражданку. — Ввести офицерскую должность «Заместитель командира взвода», на которую назначать выпускников военных училищ. В боевых условиях в первую очередь выбивается младший ком состав. Нужно дублирование во взводе. — Конкретизировать по старшинству всех заместителей командиров соединений частей и подразделений, указав, что они являются прямыми начальниками всего личного состава, кроме лиц подчиненных непосредственно командиру. — Все внештатные должности в воинских частях заменить штатными единицами в вышестоящих соединениях в необходимом количестве.