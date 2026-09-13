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Салихов проиграл Бахамондесу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 288

Салихов проиграл Бахамондесу единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 288

Российский боец Муслим Салихов уступил чилийцу Игнасио Бахамондесу на турнире UFC Fight Night 288 в Глендейле (США).

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