VGTimes: Bethesda удалила из Starfield портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

В рамках специального мероприятия, посвященного Starfield, разработчики из Bethesda Game Studios показали новый геймплейный трейлер игры, в котором геймеры заметили отсутствие портретов российских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.
В рамках специального мероприятия, посвященного Starfield, разработчики из Bethesda Game Studios показали новый геймплейный трейлер игры, в котором геймеры заметили отсутствие портретов российских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.
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