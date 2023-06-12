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VGTimes: Bethesda удалила из Starfield портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

VGTimes: Bethesda удалила из Starfield портреты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой

В рамках специального мероприятия, посвященного Starfield, разработчики из Bethesda Game Studios показали новый геймплейный трейлер игры, в котором геймеры заметили отсутствие портретов российских космонавтов Юрия Гагарина и Валентины Терешковой.

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