Анатолий Урсида Сразу оговорюсь, что этот миф ковался как простыми гражданами, так и украинскими пропагандистами.
Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России
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Евгений МакЛауд
внаруине сегодня отлично виден результат украинизации русского населения в течении СТА лет. Это и деятельность большевиков и последующих коммунистов и деятельность английских и прочих спецслужб. Четыре поколения и новые янычары истово уничтожают расу своих корней. Как показала история, янычары не перевоспитываются, а только уничтожаются. Вот сегодня мы расплачиваемся жизнями отцов, детей, за деятельность ленина, сталина, хрущёва, брежнева, горбатой гнуси и алкаша бориски, воров алигархов путинской эпохи. И действовать сегодня в СВО надо как в анекдоте про двух быков - медленно, медленно спускаться с горки, что бы перетрахать всё это тупое стадо, ну которое само не сбежит. и Главное не допустить евреев, новая исраиловка на освобождённых территориях России нахер не нужна.
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10 час.
Игорь Прийма
За Ваши последние две строки я ОБЕЕМИ РУКАМИ !!!👍👍👍
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9 час.
ШКИПЕР
Чья бы корова мычала. 80 % хохлов в селах не имела и не имеет бань , про унитазы даже речи нет, обыкновенных сортиров не имеют и ходят по нужде в посадку.
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3 час.
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