Одна из причин происхождения мифа об отсутствии унитазов в России

Евгений МакЛауд

внаруине сегодня отлично виден результат украинизации русского населения в течении СТА лет. Это и деятельность большевиков и последующих коммунистов и деятельность английских и прочих спецслужб. Четыре поколения и новые янычары истово уничтожают расу своих корней. Как показала история, янычары не перевоспитываются, а только уничтожаются. Вот сегодня мы расплачиваемся жизнями отцов, детей, за деятельность ленина, сталина, хрущёва, брежнева, горбатой гнуси и алкаша бориски, воров алигархов путинской эпохи. И действовать сегодня в СВО надо как в анекдоте про двух быков - медленно, медленно спускаться с горки, что бы перетрахать всё это тупое стадо, ну которое само не сбежит. и Главное не допустить евреев, новая исраиловка на освобождённых территориях России нахер не нужна.