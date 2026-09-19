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Певец Бикбаев сорвался с троса на концерте группы "БиС"

Певец Бикбаев сорвался с троса на концерте группы "БиС"

Солист поп-группы "БиС" Дмитрий Бикбаев сорвался с троса во время первого крупного выступления коллектива в Москве после воссоединения.

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