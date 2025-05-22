Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах чая каркаде

И о его противопоказаниях Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что чай каркаде, или суданская роза, который пришел к нам из Египта, обладает огромным количеством полезных веществ и витаминов, передает «Вечерняя Москва».
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