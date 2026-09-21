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Подсчёт голосов на выборах в Госдуму близится к завершению

Владимир Путин высоко оценил работу Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, президент намерен встретиться с председателем ЦИК Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов, а также с руководителями парламентских фракций.

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