Подсчёт голосов на выборах в Госдуму близится к завершению

Владимир Путин высоко оценил работу Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По его словам, президент намерен встретиться с председателем ЦИК Эллой Памфиловой для подведения итогов выборов, а также с руководителями парламентских фракций.