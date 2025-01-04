В Китае одобрили больше ГМ-культур для повышения продбезопасности

Пять генетически отредактированных сортов сельскохозяйственных культур и 12 видов генетически модифицированных (ГМ) сои, кукурузы и хлопка одобрил Китай, расширив количество разрешений для повышения урожайности агрокультур, снижения зависимости от импорта и обеспечения продовольственной безопасности, 3 января сообщается на онлайн-платформе новостей сельского хозяйства AgroPages.