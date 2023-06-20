В Пермском крае в рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» прошли «Полезные прогулки»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» правоохранители организовали для детей тематическое мероприятие «Полезные прогулки».
Популярные статьи
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Расчеты самоходных минометов большой мощности «Тюльпан» ЦВО уничтожают опорные пункты ВСУ
Свежие комментарии