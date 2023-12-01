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Daily Moscow

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Politico: в ЕС может наступить кризис из-за позиции Венгрии и помощи Киеву

Politico: в ЕС может наступить кризис из-за позиции Венгрии и помощи Киеву

Как пишет Politico, среди стран Евросоюза назревает кризис из-за позиции Венгрии и помощи Украине. Политический кризис может наступить уже в ходе саммита, который должен пройти в середине декабря и на котором ЕС должен принять решение о включении Украины в свой состав и заключить соглашение о бюджете с предоставлением Киеву 50 млрд евро.

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