Politico: в ЕС может наступить кризис из-за позиции Венгрии и помощи Киеву

Как пишет Politico, среди стран Евросоюза назревает кризис из-за позиции Венгрии и помощи Украине. Политический кризис может наступить уже в ходе саммита, который должен пройти в середине декабря и на котором ЕС должен принять решение о включении Украины в свой состав и заключить соглашение о бюджете с предоставлением Киеву 50 млрд евро.
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