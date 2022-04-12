Бандеровцев вешали, не консультируясь с Западом

Бастрыкин одобрил идею трибунала за военные преступления в Донбассе Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал идею властей Луганской народной республики о создании трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе.
Бастрыкин одобрил идею трибунала за военные преступления в Донбассе Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал идею властей Луганской народной республики о создании трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе.
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