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В ГИБДД напоминают, какое наказание в 2023 году грозит за шторки на окнах машин

В ГИБДД напоминают, какое наказание в 2023 году грозит за шторки на окнах машин

   В ГИБДД напоминают, какое наказание в 2023 году грозит за шторы на окнах автомобилей. В Норвежской дорожной инспекции напоминают, что административная ответственность за шторы и каркасные сетки на окнах автомобилей существует уже более 10 лет.

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