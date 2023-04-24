В ГИБДД напоминают, какое наказание в 2023 году грозит за шторки на окнах машин

В ГИБДД напоминают, какое наказание в 2023 году грозит за шторы на окнах автомобилей. В Норвежской дорожной инспекции напоминают, что административная ответственность за шторы и каркасные сетки на окнах автомобилей существует уже более 10 лет.
В ГИБДД напоминают, какое наказание в 2023 году грозит за шторы на окнах автомобилей. В Норвежской дорожной инспекции напоминают, что административная ответственность за шторы и каркасные сетки на окнах автомобилей существует уже более 10 лет.
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