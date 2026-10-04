🍂Впервые за последние недели в городе дождь и атмосфера настоящей хмурой осени. Завтра, по прогнозу синоптиков, погода ухудшится ещё заметнее - ожидаются снег, гололед, местами сильный ветер и похолодание днем до +2…+7°.
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