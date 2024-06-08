Продюсер Дзюник рассказал, почему Пугачева перестала поддерживать Лободу

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Светлана Лобода перестала быть востребованной после отъезда из России, ее заработок начал падать, поэтому она стала неинтересна Алле Пугачевой, заявил продюсер Леонид Дзюник интернет-изданию «Абзац».
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