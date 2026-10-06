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proavto21

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Семиместный кроссовер SWM G05 Pro: что он может предложить семье за 2,5 млн рублей

Семиместный кроссовер SWM G05 Pro: что он может предложить семье за 2,5 млн рублей

Когда-то понятие «народный автомобиль» ассоциировалось с просторным седаном, который способен увезти всю семью и при этом не разорить владельца.

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