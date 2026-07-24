Сенатор Мурог рассказал, когда ветеранам труда могут предоставить жилье

Статус ветерана труда сам по себе не дает права на получение квартиры от государства. Жилье может быть предоставлено только после признания человека нуждающимся в улучшении жилищных условий, заявил сенатор Игорь Мурог.
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