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Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём»

Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём»

За последнюю неделю было очень трудно увернуться от новостей вида:«В октябре 2024 года пачку сливочного масла 180 г в магазинах России можно купить в среднем за 184 руб.

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Комментарии
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Нина Комарова
Зачем штурмовать, если денег нет. Все лежит, только кусается.
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1 час.
Лариса Шемисова
Ну почему же, недавно на крупы была жёсткая наценка и все эти крупы хватали, а сейчас цены даже снизились по отношению к первоначальным, гречку вообще можно купить за 30 руб кг. Подсолнечное масло потихоньку дешевеет. Да и сливочное после бурного роста потихоньку дешевеет, дошло до того, что в крупных магазинах, как бы две цены на масло, правда у разных производителей, а исчезло масло только в &quot;Светофоре&quot;.
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49 мин.
Vlad
А 40% на переработку не мало? Чего бы не загнуть 140! Когда это переработка тянула 40%?Максимум 25, и это при поганой технологии!
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20 мин.

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