Заметки на полях скандала про рост цен на масло в России и прочее «мы все умрём»

Лариса Шемисова

Ну почему же, недавно на крупы была жёсткая наценка и все эти крупы хватали, а сейчас цены даже снизились по отношению к первоначальным, гречку вообще можно купить за 30 руб кг. Подсолнечное масло потихоньку дешевеет. Да и сливочное после бурного роста потихоньку дешевеет, дошло до того, что в крупных магазинах, как бы две цены на масло, правда у разных производителей, а исчезло масло только в "Светофоре".