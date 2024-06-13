В Дондюшанах планируется построить мусорный полигон и перегрузочную станцию

В целях реализации положений Национальной стратегии управления отходами Кабинет министров утвердил проект постановления о предполагаемой передаче земли из собственности городов Бричаны, Окница, Единцы и Дондюшаны в государственную собственность.
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