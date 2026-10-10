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"Режет металл": эксперт пояснил, как дроны парализуют логистику ВСУ через Днепр

"Режет металл": эксперт пояснил, как дроны парализуют логистику ВСУ через Днепр

Фугасные снаряды не могут разрезать вантовые тросы — ударная волна обтекает мощное препятствие. А кумулятивно-режущий боеприпас режет металл вплоть до титановых балок.

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