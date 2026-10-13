В турнире по боксу в Симферополе примут участие спортсмены из 25 регионов России

Исполнительный директор федерации бокса Республики Крым Александр Мощевитин в эфире«Радио Крым» рассказал о всероссийских соревнованиях по боксу, посвящённых памяти заслуженного тренера Педро Саэс Бенедикто, которые пройдут в Симферополе.
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