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Крымская газета

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В турнире по боксу в Симферополе примут участие спортсмены из 25 регионов России

В турнире по боксу в Симферополе примут участие спортсмены из 25 регионов России

Исполнительный директор федерации бокса Республики Крым Александр Мощевитин в эфире«Радио Крым» рассказал о всероссийских соревнованиях по боксу, посвящённых памяти заслуженного тренера Педро Саэс Бенедикто, которые пройдут в Симферополе.

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