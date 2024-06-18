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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Словакии об 1:0 с Бельгией: «Большая победа, но мы не должны останавливаться. С оптимизмом смотрим в будущее» 

«Наши игроки сделали все возможное, приложили максимум усилий, и мы победили отличного соперника. Я сказал ребятам, что мы должны настроиться так, чтобы чувствовать себя на равных с лучшими.

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